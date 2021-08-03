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الاتحاد الألماني يؤجل مباراة بايرن في بطولة الكأس

بايرن
فريق بريمر الذي سيواجهه بايرن في كأس ألمانيا دخل الحجر الصحي

الاتحاد الألماني يؤجل مباراة بايرن في بطولة الكأس

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ميونخ - د ب أ

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تأجيل مباراة فريق بريمر وضيفه بايرن ميونخ في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، وذلك بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق المتواجد بالدرجة الخامسة من الدوري الألماني.

وذكر الاتحاد الألماني يوم الثلاثاء أن القرار تم اتخاذه بعدما فرضت وزارة الصحة في بريمن إجراءات الحجر الصحي على الفريق.

وأعلن بريمر عبر موقعه الرسمي أن القرار تم اتخاذه بعد اختبارات فيروس كورونا التي أسفرت عن عينات إيجابية وحالات عدوى داخل الفريق باكمله.

ولم يتم تحديد موعد جديد للمباراة في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الألماني أن ذلك سيحدث في أقرب وقت ممكن، فيما من المتوقع أن يتم تأجيل قرعة الدور الثاني من المسابقة.

ومع تأجيل تلك المباراة، فإن جوليان ناغلسمان المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، سيخوض مباراته الأولى الرسمية يوم الجمعة 13 من الشهر الجاري، حيث سيواجه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الموسم الجديد.

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