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البرازيل تهزم المكسيك وتبلغ نهائي كرة القدم

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البرازيل تهزم المكسيك وتبلغ نهائي كرة القدم

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طوكيو - د ب أ

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بلغ المنتخب البرازيلي المباراة النهائية من منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الثلاثاء وذلك بعد تغلبه في الدور قبل النهائي على نظيره المكسيكي 4 -1 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ونجح الفريق البرازيلي في الوصول إلى المباراة النهائية من المنافسات، حيث سيواجه الفائز من المواجهة التي تقام في وقت لاحق بين إسبانيا واليابان.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للبرازيل بعدما سجل لها داني ألفيس ومارتينلي وبرونو غيماريش ورينير جيسوس، فيما سجل للمكسيك كارلوس رودريغز وأضاع يوهان فاسكيز وإدواردو أغيري.

وتأهل المنتخب البرازيلي للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، إذ خسر نهائي نسخة 2012 في لندن وفاز بالميدالية الذهبية في ريو دي جانيرو 2016، والخامسة في تاريخ مشاركات البرازيل في المسابقة.

ودخل المنتخب البرازيلي منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو وهو حامل الميدالية الذهبية في آخر نسخة أقيمت عام 2016 في ريو دي جانيرو، حيث فاز بها بعد تغلبه على نظيره الألماني بضربات الترجيح 5 -4.

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