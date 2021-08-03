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المخضرم جو هارت يواصل مسيرته مع سيلتك

جو هارت
هارت لعب موسماً مع توتنهام

المخضرم جو هارت يواصل مسيرته مع سيلتك

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غلاسكو - رويترز

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تعاقد نادي سيلتك المنافس في الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم مع حارس المرمى الانجليزي المخضرم جو هارت لاعب توتنهام هوتسبير اللندني لمدة ثلاثة أعوام بعد موافقة الناديين على الصفقة يوم الثلاثاء.

ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني .

وكان من المفترض أن ينتهي العقد الحالي لهارت (34 عاما) مع توتنهام في العام المقبل لكنه أصبح خارج حسابات النادي في الشهر الماضي بعد انضمام الحارس الإيطالي بييرلويجي جوليني لاعب أتلانتا ليتنافس على حراسة الشباك مع الفرنسي هوغو لوريس.

وقال هارت عبر موقع النادي الأسكتلندي على الإنترنت: أعرف مدى عظمة هذا النادي وحجم الشعبية التي يتمتع بها وأتوق للعب أمام جمهوره في سيلتك بارك.

وبعد انضمامه إلى توتنهام في أغسطس 2020 شارك هارت حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق في 10 مباريات في جميع المنافسات في الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه خمس مرات.

واحتل سيلتيك المركز الثاني بين فرق الدوري الأسكتلندي الممتاز خلف البطل رينجرز في الموسم الماضي وخسر في أول مباراة له في الموسم الجديد الأحد الماضي أمام هارت أوف ميدلوثيان.

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