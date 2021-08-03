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رياضيون أستراليون يحطمون غرفهم في طوكيو قبل الرحيل

من منافسات أستراليا في طوكيو

رياضيون أستراليون يحطمون غرفهم في طوكيو قبل الرحيل

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طوكيو - رويترز

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قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية يوم الثلاثاء إن رياضيين أستراليين حطموا محتويات غرفهم في قرية الرياضيين الأولمبية قبل الرحيل بينما تصرف بعض زملائهم "بصورة غير لائقة" على متن الطائرة خلال رحلة العودة إلى سيدني.

وقال إيان تشسترمان رئيس البعثة الأولمبية الأسترالية إن بعض الرياضيين حطموا عددا من الأسرة وأحدثوا تلفيات في الجدران لكن لم تتخذ ضدهم أي إجراءات عقابية بعد اعتذارهم.

ولم يذكر المسؤول الأسترالي أسماء الرياضيين المشاغبين أو الرياضات التي ينتمون إليها.

وقال الاتحاد الأسترالي للرغبي بعد ذلك إنه بدأ تحقيقات بعد علمه من مسؤولي البعثة الأسترالية بحدوث تصرفات غير مقبولة من جانب بعض رياضيي الرجبي وكرة القدم على متن رحلة العودة إلى سيدني.

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