"يويفا" يبدأ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإنجليزي بسبب الجمهور

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنه بدأ إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الانجليزي للعبة الشعبية بسبب تصرفات الجمهور خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 التي أقيمت في استاد ويمبلي اللندني الشهر الماضي.



وفازت إيطاليا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي شهدت اشتباكات بين المشجعين والمسؤولين عن التنظيم في الاستاد وحوله بينما خالف مشجعون كثيرون لا يحملون تذاكر تعليمات الأمن حول الاستاد.



وبدأ اليويفا التحقيق في الأحداث بعد المباراة النهائية بيومين ووجه إلى الاتحاد الانجليزي أربعة اتهامات تتعلق بنزول الجمهور أرض الملعب وإلقاء بعض الأشياء والفوضى التي حدثت أثناء عزف النشيد الوطني وإطلاق الألعاب النارية.



وعوقب الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أيضا بغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو (35595 دولارا) بسب شغب الجمهور واستخدامه أقلام الليزر المضيئة خلال مباراة قبل النهائي بين إنجلترا والدنمرك في ويمبلي أيضا.



وفي الشهر الماضي أطلق الاتحاد الانجليزي للعبة مراجعة مستقلة تهدف إلى عدم تكرار المشاهد المشينة حول ويمبلي.

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