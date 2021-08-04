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أرناتوفيتش يرحل عن شنغهاي وينتقل إلى بولونيا

من تدريبات فريقه الجديد

أرناتوفيتش يرحل عن شنغهاي وينتقل إلى بولونيا

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بولونيا - رويترز

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أنهى ماركو أرناوتوفيتش مهاجم منتخب النمسا لكرة القدم مسيرة استمرت لمدة عامين في شنغهاي بورت الصيني وانتقل إلى بولونيا الإيطالي.

وأعلن بولونيا عبر موقعه على الإنترنت التعاقد مع المهاجم البالغ عمره 32 عاما، وأكد الارتباط بعقد دائم مع لاعب وست هام يونايتد السابق. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مرتبطة بمدة التعاقد، أو بالمقابل المادي الذي حصل عليه النادي الصيني.

وانتقل أرناوتوفيتش إلى الصين في يوليو تموز 2019 قادما من وست هام لكنه لم يكن على مستوى توقعات النادي الصيني سواء في الدوري المحلي الممتاز أو دوري أبطال آسيا. وسجل أرناوتوفيتش 19 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني، إلى جانب هدف وحيد في دوري الأبطال 2020.

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