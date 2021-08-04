أستون فيلا يؤكد تعاقده مع ليون بايلي

أكد نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع اللاعب الجامايكي ليون بايلي قادما من صفوف باير ليفركوزن الألماني.

وذكر أستون فيلا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، اجتاز بنجاح الفحص الطبي والشروط الشخصية المتفق عليها في عقده مع الفريق والذي يمتد حتى عام 2025.

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وأضاف أن بايلي، الذي شارك في عشر مباريات دولية مع منتخب جامايكا، سجل 39 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة لزملائه خلال ثلاثة مواسم ونصف في ليفركوزن، كما شارك في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال دين سميث، المدير الفني للفريق: "ليون مهاجم صغير مثير للغاية، ويتمتع بوتيرة عظيمة وإبداع".

وأضاف: "لقد تمتع بمسيرة ناجحة مع ليفركوزن ونحن نتطلع لرؤيته وهو يظهر مهاراته ومواهبه العالية مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي".

وقال بايلي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء (بي ايه ميديا) البريطانيا، نقلا عن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "بالنسبة لي، هذا فريق عظيم وصاحب تاريخ طويل، إنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي، أنا متحمس للانطلاق".

وأضاف: "كان دائما هناك مكان أريد اللعب به، اشعر أن الآن هو الوقت الصحيح لذلك وأنا متحمس له، اتمنى أن أقدم أفضل ما لدى وأن أقدم موسما عظيما في الدوري الإنجليزي".

وأوضح: "أحب أن أقدم التمريرات الحاسمة، وأحب التسجيل، هكذا أنا، أحب التسجيل وأن أكون اللاعب الذي يقدم التمريرات في اللحظات الحاسمة وأن لا أكون أنانيا".

وواصل: "لا أفكر دائما في التسجيل... أنا أفكر أكثر في الفريق، ومهما كان الموقف الذي نمر به، احاول التكيف معه وتحسين الفريق".

ويستهل أستون فيلا مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة واتفورد في انطلاق الموسم الجديد يوم 14 من الشهر الجاري.