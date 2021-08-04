.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أستون فيلا يؤكد تعاقده مع ليون بايلي

اللاعب الجامايكي

أستون فيلا يؤكد تعاقده مع ليون بايلي

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع اللاعب الجامايكي ليون بايلي قادما من صفوف باير ليفركوزن الألماني.

وذكر أستون فيلا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، اجتاز بنجاح الفحص الطبي والشروط الشخصية المتفق عليها في عقده مع الفريق والذي يمتد حتى عام 2025.

وأضاف أن بايلي، الذي شارك في عشر مباريات دولية مع منتخب جامايكا، سجل 39 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة لزملائه خلال ثلاثة مواسم ونصف في ليفركوزن، كما شارك في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال دين سميث، المدير الفني للفريق: "ليون مهاجم صغير مثير للغاية، ويتمتع بوتيرة عظيمة وإبداع".

وأضاف: "لقد تمتع بمسيرة ناجحة مع ليفركوزن ونحن نتطلع لرؤيته وهو يظهر مهاراته ومواهبه العالية مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي".

وقال بايلي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء (بي ايه ميديا) البريطانيا، نقلا عن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "بالنسبة لي، هذا فريق عظيم وصاحب تاريخ طويل، إنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي، أنا متحمس للانطلاق".

وأضاف: "كان دائما هناك مكان أريد اللعب به، اشعر أن الآن هو الوقت الصحيح لذلك وأنا متحمس له، اتمنى أن أقدم أفضل ما لدى وأن أقدم موسما عظيما في الدوري الإنجليزي".

وأوضح: "أحب أن أقدم التمريرات الحاسمة، وأحب التسجيل، هكذا أنا، أحب التسجيل وأن أكون اللاعب الذي يقدم التمريرات في اللحظات الحاسمة وأن لا أكون أنانيا".

وواصل: "لا أفكر دائما في التسجيل... أنا أفكر أكثر في الفريق، ومهما كان الموقف الذي نمر به، احاول التكيف معه وتحسين الفريق".

ويستهل أستون فيلا مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة واتفورد في انطلاق الموسم الجديد يوم 14 من الشهر الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: "الله لا يسامحهم"
الأكثر قراءة
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي
ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة
انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس
"بكير يا بنتي".. طفلة الـ7 سنوات تفجع لبنان برصاص طائش
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
قبل أن تذهب
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
اكتشف المزيد