إريكسن يزور مقر إنتر.. والنادي الإيطالي يكشف موقفه

زار النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مقر ناديه، إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

وكان إريكسن تعرض لسكتة قلبية في مباراة منتخب بلاده، الدنمارك أمام فنلندا، في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، ليغيب عن باقي مباريات البطولة، بالإضافة إلى تكهنات عديدة حول اعتزاله اللعب.

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وذكر إنتر في موقعه الرسمي، أن إريكسن قام بزيارة لمقر تدريبات الفريق في مدينة ميلان، صباح يوم الأربعاء.

وأضاف النادي الإيطالي أن لاعب الوسط الدنماركي التقى مع مسؤولي إدارة النادي والمدرب وزملائه في الفريق وباقي أعضاء الجهازين الفني والإداري، كما أوضح إنتر أن إريكسن يعمل بشكل جيد ويتمتع بحالة بدنية وذهنية جيدة.

وأوضح إنتر أن إريكسن سيواصل العمل على برنامج التعافي مع أطباء من الدنمارك في العاصمة كوبنهاغن، لكنه سيظل أيضا تحت أنظار الطاقم الطبي لإنتر ميلان.

ويستهل إنتر ميلان مشواره في بطولة الدوري الإيطالي بمواجهة جنوه يوم 21 من الشهر الجاري، حيث يدخل الموسم بصفته حامل لقب موسم 2020 - 2021