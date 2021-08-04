.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إريكسن يزور مقر إنتر.. والنادي الإيطالي يكشف موقفه

النجم الدنماركي في مقر إنتر ميلان

إريكسن يزور مقر إنتر.. والنادي الإيطالي يكشف موقفه

متابع الغاء المتابعة

ميلان - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

زار النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مقر ناديه، إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

وكان إريكسن تعرض لسكتة قلبية في مباراة منتخب بلاده، الدنمارك أمام فنلندا، في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، ليغيب عن باقي مباريات البطولة، بالإضافة إلى تكهنات عديدة حول اعتزاله اللعب.

وذكر إنتر في موقعه الرسمي، أن إريكسن قام بزيارة لمقر تدريبات الفريق في مدينة ميلان، صباح يوم الأربعاء.

وأضاف النادي الإيطالي أن لاعب الوسط الدنماركي التقى مع مسؤولي إدارة النادي والمدرب وزملائه في الفريق وباقي أعضاء الجهازين الفني والإداري، كما أوضح إنتر أن إريكسن يعمل بشكل جيد ويتمتع بحالة بدنية وذهنية جيدة.

وأوضح إنتر أن إريكسن سيواصل العمل على برنامج التعافي مع أطباء من الدنمارك في العاصمة كوبنهاغن، لكنه سيظل أيضا تحت أنظار الطاقم الطبي لإنتر ميلان.

ويستهل إنتر ميلان مشواره في بطولة الدوري الإيطالي بمواجهة جنوه يوم 21 من الشهر الجاري، حيث يدخل الموسم بصفته حامل لقب موسم 2020 - 2021

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: "الله لا يسامحهم"
الأكثر قراءة
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي
ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة
انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
أحكام في إنجلترا بسجن 7 متورطين في قتل طالبة لبنانية أحكام في إنجلترا بسجن 7 متورطين في قتل طالبة لبنانية
قبل أن تذهب
خطف سفينة وفقدان السيطرة على 6.. ماذا يحدث بخليج عمان؟
خطف سفينة وفقدان السيطرة على 6.. ماذا يحدث بخليج عمان؟
اكتشف المزيد