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الجزيرة الإماراتي يجدد عقد علي مبخوت

علي مبخوت
علي مبخوت

الجزيرة الإماراتي يجدد عقد علي مبخوت

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أبوظبي - رويترز

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أعلن الجزيرة بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء تجديد عقد مهاجمه وهدافه علي مبخوت حتى 2026.

وقال الجزيرة عبر حسابه على "تويتر" :يسعدنا الإعلان عن توقيع علي مبخوت لعقد جديد طويل الأمد يمتد حتى 2026.

وتوج الجزيرة بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه في مايو الماضي.

وتصدر مبخوت البالغ عمره "30 عاما" قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفا، فيما تصدر زميله بالفريق خلفان مبارك قائمة صانعي اللعب بعشرة أهداف.

وتوج الجزيرة باللقب بعد فوزه في 17 مباراة مقابل ستة تعادلات وثلاث هزائم فقط ليكون الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 65 هدفا لكنه ثاني الأندية التي استقبلت أهدافا بعد بني ياس برصيد 29 هدفا وأكثر من سجل من منطقة الجزاء ومن ركلات حرة.

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