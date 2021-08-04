الجعايدي يتولى تدريب الترجي التونسي

أعلن الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع المدرب راضي الجعايدي لقيادة الفريق لمدة موسمين.



وانفصل الترجي عن المدرب معين الشعباني بعد خروجه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا على يد الأهلي المصري الذيتوج باللقب لاحقا.



وبدأ الجعايدي (45 عاما) مسيرته التدريبية بقيادة فريق ساوثامبتون للشباب ثم درب هارتفورد أثليتيك الأمريكي وعمل مساعدا لمدرب سيركل بروج البلجيكي.



أما مسيرته في اللعب بدأت مع الملعب القابسي قبل أن ينتقل للترجي عام 1993 واستمر معه حتى 2004 وتوج بلقب الدوري التونسي ثماني مرات بجانب لقب بدوري أبطال إفريقيا.



وانضم إلى بولتون واندرارز الانجليزي كما لعب في صفوف برمنغهام سيتي وساوثامبتون قبل اعتزال اللعب في 2012.



وشارك مع منتخب تونس في كأس العالم في نسختي 2002 و2006 وتوج بكأس الأمم الإفريقية 2004.

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