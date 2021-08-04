سالزبورغ يهزم برشلونة ودياً

سقط برشلونة الإسباني في فخ الخسارة 1 - 2 أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأربعاء في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وبادر ريد بول بالتسجيل عن طريق لوكا سوسيتش في الدقيقة 53، قبل أن يتعادل الدنماركي مارتن برايثويت لبرشلونة في الدقيقة 82، غير أن برندن أرونسون أحرز هدف الفوز لريد بول في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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ومازال برشلونة يفتقد خدمات قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده مع النادي الكتالوني في يونيو الماضي، في الوقت الذي مازال تبحث فيه إدارة البارسا كيفية تجديد التعاقد معه دون انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، في ظل الديون المتراكمة عليها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن برشلونة سوف يستهل الموسم الجديد للدوري الإسباني، الذي فقد لقبه في الموسمين الماضيين، بمواجهة ضيفه ريال سوسييداد في 15 أغسطس القادم، علما بأن الفريق سوف يواجه يوفنتوس الإيطالي على كأس جوهان غامبر يوم الأحد المقبل.