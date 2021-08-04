غريليش يخضع لفحوصات طبية تمهيداً لانضمامه إلى سيتي

ذكرت محطة "سكاي سبورتس" يوم الأربعاء أن جاك غريليش قائد أستون فيلا سيخضع لفحص طبي في مانشستر سيتي غدا الخميس قبل إتمام انتقاله إلى بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 100 مليون جنيه استرليني (139 مليون دولار).



وسيصبح غريليش بذلك أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عند إتمام الصفقة ليكسر الرقم القياسي السابق للفرنسي بول بوغبا عند عودته لمانشستر يونايتد من يوفنتوس مقابل 89.3 مليون جنيه استرليني في 2016.



وبدأ غريليش (25 عاما) مسيرته في أكاديمية فيلا قبل اللعب مع الفريق الأول في 2014 وخاض صانع اللعب، الذي حمل شارة القيادة في مارس 2019، أكثر من 200 مباراة مع فيلا وسجل 32 هدفا.



وكان ضمن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 حين خسر فريق المدرب غاريث ساوثغيت بركلات الترجيح من إيطاليا في النهائي.



وستعزز صفقة غريليش تشكيلة المدرب بيب غوارديولا إذ يسعى المدرب الإسباني للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي حريص أيضا على ضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير مقابل مبلغ قد يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني.



ويلتقي سيتي مع ليستر سيتي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة درع المجتمع يوم السبت بينما يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بزيارة توتنهام يوم 15 أغسطس الجاري.

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