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لاعب ريال مدريد يفقد عضلاته

ميندي مع بنزيمة

لاعب ريال مدريد يفقد عضلاته

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العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الأربعاء، أن الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لريال مدريد، لا يزال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم، لاسيما بعد مشاركته في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، والتي تسببت في تفاقم الإصابة.

ووفقا لـ "ماركا" فإن اللاعب الفرنسي لن يتمكن من التواجد مع نادي العاصمة الإسبانية في بداية الموسم، ويسعى الجهاز الطبي والفني لتجهيزه من أجل أن يكون جاهزا في سبتمبر المقبل.

ميندي خلال تدريباته مع ريال مدريد
ميندي خلال تدريباته مع ريال مدريد

وأضاف تقرير الصحيفة: جذبت صورة ميندي الانتباه خلال تدريباته في فالديبيباس، مع فقدان واضح للكتلة العضلية التي جعلته يبدو ضعيفا أكثر من المعتاد، وهذه هي أثار الإصابة الكبيرة التي يمكن أن تسبب له مشاكل في حال عدم تعافيه بشكل جيد، لذلك فإن اللاعب والجهاز الطبي حذران للغاية.

ومر صاحب الـ "26 عاما" بفترة صعبة في الصيف، بعد استبعاده من المشاركة في كأس أوروبا الأخيرة للإصابة، ثم عاش بين الشائعات التي ذكرت أنه يريد زيادة راتبه أو مغادرة ريال مدريد.

يذكر أن ميندي وقع عقدا لمدة ست سنوات يمتد إلى 2025، وبحسب "ماركا" فإنه يريد الاستمرار في ارتداء القميص الأبيض ومنافسة القائد مارسيلو على التواجد في التشكيلة الأساسية.

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