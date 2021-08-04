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"كرش" نيمار يثير السخرية.. وقلق في سان جيرمان

صور متداولة لنيمار

"كرش" نيمار يثير السخرية.. وقلق في سان جيرمان

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العربية.نت

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أثارت الحالة البدنية للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، السخرية وسط جماهير كرة القدم، كما أبدى مشجعو النادي الفرنسي قلقهم إزاء الصور التي نشرها صاحب أغلى صفقة في تاريخ اللعبة، والتي كشفت عن زيادة كبيرة في وزنه.

ويستمتع النجم بأيامه الأخيرة من عطلته الصيفية في إجازة على متن يخت في إيبيزا الإسبانية، برفقة أصدقائه، وابنه ديفي لوكا.

وفي الوقت الذي بدأ فيه النادي الباريسي موسمه بالخسارة أمام ليل في كأس السوبر الفرنسي، كان نيمار يتباهى بالوشوم الموجودة على جسده على متن يخت فاخر في إيبيزا.

نيمار بعد نهائي كوبا أميركا مع ميسي
نيمار بعد نهائي كوبا أميركا مع ميسي

وعلى الرغم من أن نيمار لعب مباراته الأخيرة في 10 يوليو الماضي في نهائي كوبا أميركا أمام الأرجنتين، إلا أنه طرأ تحول كبير على بطنه وزيادة واضحة في الوزن، إذ تحولت عضلات بطنه إلى دهون واضحة واكتسب المزيد من الكيلوغرامات.

وكشفت التقارير الإعلامية، أن مشجعي باريس سان جيرمان يشعرون بالقلق بسبب صورة نجمهم، وانتشرت العديد من التعليقات الساخرة من اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت مقارنته بالوضع الذي وصل إليه مواطناه رونالدو ورونالدينيو، وذهب البعض إلى أن نيمار سيلحق بهما على الرغم من أنه في عمر الـ "29 عاما".

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