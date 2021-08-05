تشيلسي يواسي مايكل بالاك بعد وفاة نجله

أعلنت فرق الطوارئ في سيتوبال أن إميليانو نجل مايكل بالاك لاعب وسط منتخب ألمانيا وفريق تشيلسي السابق لكرة القدم توفي عن عمر 18 عاما إثر حادث أثناء قيادة دراجة نارية قرب لشبونة يوم الخميس.



وأبلغ متحدث باسم عمليات الطوارئ "رويترز" أن إميليانو فارق الحياة في الساعة 2.17 صباحا خلال عطلة في ترويا جنوب لشبونة في حادث تحطم دراجة بأربعة إطارات.



وهرعت فرق الإطفاء والشرطة للمساعدة لكنه توفي في مكان الحادث كما حضر مختصون في الطب النفسي لدعم الأسرة.



وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن إميليانو كان يقود الدراجة في قطعة أرض غير مستوية في ترويا بالقرب من منزل عائلة بالاك حين انقلبت الدراجة وسقطت فوقه.

وكتب نادي تشيلسي عبر "تويتر" : كل المرتبطين بنادي تشيلسي يشعرون بصدمة وحزن لمعرفة وفاة إميليانو بالاك في هذه السن الصغيرة. خالص تعازينا للأب بالاك ولعائلته في هذه الأوقات الحزينة.

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وولد إميليانو عام 2002 كما أنجب بالاك ابنين آخرين في 2001 و2005 في فترة ارتباطه بصديقته السابقة سيمون لامبي.