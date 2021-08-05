لابورتا في صدمة.. ميسي يرفض الاستمرار مع برشلونة

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض توقيع العقد الجديد مع نادي برشلونة.

وانتهى عقد الهداف التاريخي لبرشلونة مع النادي الكاتالوني في الصيف الحالي، لأول مرة منذ 21 عاما.

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ووفقا لإذاعة "راك 1" ، فإن البالغ من العمر "34 عاما" غير راض من المشروع الرياضي، وقالت الإذاعة الكاتالونية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": مستقبل ليو ميسي مع برشلونة في خطر، قال اللاعب لبرشلونة، يوم الأربعاء، إنه لن يوقع عقدا جديدا مع النادي، لأن المشروع الرياضي لا يلبي طموحاته، ولديه شكوك حول الوضع الاقتصادي للنادي.

بدورها، ذكرت "ماركا" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: المفاوضات التي بدت محسومة قبل أيام قليلة، وصلت إلى نقطة اللاعودة التي يبدو من المستحيل حلها، الأرجنتيني الآن أبعد من التجديد لبرشلونة أكثر من أي وقت مضى، وخوان لابورتا يعرف ويفترض الموقف، ويدرك قادة النادي أن الوضع وصل إلى نقطة يبدو فيها التوقيع غير ممكن.

وأكدت "سبورت" الكاتالونية أن تجديد عقد ميسي كان في الطريق الصحيح، ولم يكن هناك سوى لقاء واحد بين خورخي ميسي، والد ووكيل الأسطورة الأرجنتينية، وخوان لابورتا، رئيس النادي، لوضع اللمسات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة: انعقد الاجتماع بين خورخي ولابورتا، يوم الخميس، وتمت مناقشة صعوبة تسجيل ميسي من قبل برشلونة، الأمر الذي تسبب في تباطؤ المفاوضات، وهذه الصعوبة التي يواجهها النادي الكاتالوني في تسجيل ميسي، تسبب في عدم استمرار المفاوضات بين الطرفين، وعدم إعلان تجديد عقد ليو.