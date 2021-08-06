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المنتخب المكسيكي يهزم اليابان ويتوج ببرونزية الأولمبياد

من لقاء المكسيك واليابان

المنتخب المكسيكي يهزم اليابان ويتوج ببرونزية الأولمبياد

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طوكيو - د ب أ

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توج المنتخب المكسيكي بالميدالية البرونزية لمسابقة كرة القدم (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) إثر فوزه الكبير 3 - 1 يوم الجمعة على نظيره الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث بالمسابقة.

ولم يجد المنتخب المكسيكي صعوبة كبيرة في الفوز على نظيره الياباني، حيث قدم الفريق المكسيكي عرضا قويا عبر الشوطين وحسم به النتيجة لصالحه ليتوج بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان المنتخب المكسيكي توج بذهبية اللعبة مرة واحدة سابقة في أولمبياد لندن 2012 ، وهي نفس الدورة الأولمبية التي شهدت أفضل نتيجة سابقة للمنتخب الياباني في تاريخ مشاركاته الأولمبية حيث أحرز فيها المركز الرابع بالمسابقة قبل أن يكرر هذا اليوم.

وعلى استاد "سايتاما" أنهى المنتخب المكسيكي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فرانسيسكو كوردوفا ويوهان فاسكيز في الدقيقتين 13 من ضربة جزاء و22.

وفي الشوط الثاني ، أضاف ألكسيس فيجا الهدف الثالث للمكسيك في الدقيقة 58 قبل أن يحرز كاورو ميتوما هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الياباني في الدقيقة 78.

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