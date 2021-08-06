توتنهام يتعاقد مع المدافع الأرجنتيني روميرو

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع الدولي الأرجنتيني كريستيان روميرو من أتالانتا.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن توتنهام دفع 42 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على خدمات المدافع البالغ عمره 23 عاما، ليصبح ثاني أغلى لاعب ينضم للفريق اللندني بعد تانغي ندومبيلي الذي وقع مقابل 54 مليون استرليني في 2019. وفي وقت سابق اليوم، فعل أتالانتا خيار شراء قلب الدفاع من يوفنتوس، ليفسح الطريق أمام انتقاله إلى توتنهام.

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وانضم روميرو للفريق الإيطالي لمدة عامين على سبيل الإعارة من يوفنتوس في سبتمبر الماضي، وقد توج بجائزة أفضل مدافع في العام بعدما أنهى أتالانتا الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري. وفي أتالانتا، قدم عروضا جيدة وخاض 42 مباراة في كافة المسابقات وسجل ثلاثة أهداف.

وبفضل تألقه مع أتالانتا خاض روميرو أول مباراة دولية مع الأرجنتين في يونيو الماضي، واستمر ضمن التشكيلة الأساسية في كأس كوبا أميركا، حيث عاد من الإصابة ليدخل التشكيلة الأساسية في الفوز 1-صفر على البرازيل في النهائي الشهر الماضي.