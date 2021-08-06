سيدات يوفنتوس يتقدمن بالاعتذار بعد نشر تغريدة عنصرية

تقدم فريق كرة القدم للسيدات في نادي يوفنتوس الإيطالي بالاعتذار بعد تغريدة أظهرت لاعبة تقوم بإيماءة عنصرية.

وجرى نشر التغريدة مساء الخميس وأظهرت صورة للمدافعة سيسيليا سالفاي وهي تجذب جفنيها لتضييق عينيها بواسطة إصبعيها مع ارتداء القمع الخاص بالتدريبات على رأسها، مرفوقة برمز تعبيري (إيموجي) ، قبل أن يتم حذف التغريدة في وقت لاحق بعد أن أثارت ضجة على شبكة الإنترنت.

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وكتب فريق سيدات يوفنتوس عبر "تويتر" ، نعتذر بعمق أن تغريدتنا التي لم يكن المقصود منها إثارة حالة من الجدل أو لها أي مدلول عنصري، ربما أساءت إلى أي شخص، يوفنتوس دائما يناهض العنصرية والتمييز.

كما لاقى الاعتذار قدرا من الانتقادات عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.