صدمة رحيل ميسي تتصدر عناوين الصحف الإسبانية

فرضت صدمة الإعلان عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، سيطرتها بشكل كبير على الصفحات الأولى للصحف الإسبانية الصادرة يوم الجمعة.

وكان برشلونة قد أعلن مساء الخميس رحيل ميسي الهداف التاريخي للدوري الإسباني والذي سجل مشاركات مع الفريق الكاتالوني أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي، ويبدو النجم الأرجنتيني في طريقه الآن للانتقال إلى فريق آخر.

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وذكر برشلونة أن النادي وميسي كانا يرغبان في تجديد العقد، لكن يبدو أن ضوابط سقف الرواتب حالت دون إتمام صفقة التجديد.

وفي إطار محاولة الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، لم يكن أمام برشلونة خيارا سوى الاستغناء عن قائد الفريق ونجمه الأول.

وأبدت الصحف الإسبانية الصادرة صباح يوم الجمعة صدمة ودهشة إزاء رحيل ميسي، مع التركيز على كم إنجازاته مع الفريق الكتالوني.

ونشرت صحيفة "ماركا"، ومقرها في العاصمة مدريد، عنوانا ذكرت فيه "برشلونة ترك ميسي يهرب"، وأضافت في عنوان فرعي إن النادي فقد "أعظم لاعب في تاريخه".

بينما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عنوانا حمل كلمات "قنبلة! ميسي سيرحل!"، وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو المرشح الأوفر حظا في أي صراع على ضم النجم البالغ من العمر "34 عاما".

ونشرت "موندو ديبورتيفو" صورة لميسي على ملعب "كامب نو" وهو يستعد لتنفيذ ضربة حرة لبرشلونة، معلقة أن هذا المشهد قد لا يتكرر مجددا.

كذلك نشرت صحيفة "آس" صورة لميسي على صفحتها الأولى وهو يحدق للكاميرا، وعلقت بعبارة :"إنه لن يبقى"، وأضافت :"برشلونة يعلن أن ميسي لن يجدد ويلوم الدوري الإسباني."

ولدى إعلانه عن رحيل ميسي أمس، تحدث برشلونة عن "عقبات مالية وهيكلية" تمنع النادي واللاعب من استمرار شراكتهما.

وسجل ميسي ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة وهو في السابعة عشرة من عمره، وتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم ست مرات، وقد ساعد برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني عشر مرات ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

ونشرت صحيفة "سبورت" عنوانا مبسطا ذكرت فيه "دراما. ميسي يغادر" وذلك مع خلفية سوداء قاتمة وصورة لميسي بوجه متأمل.

كذلك نشرت صحيفة "إل بريوديكو دي كتالونيا" خلفية سوداء وعنوانا يحمل كلمة "لا يصدق".

ونشرت الصحيفة صورة لميسي والكرة أمام قدمه وظهره للكاميرا، في إشارة إلى رحيله المحزن عن النادي الوحيد الذي لعب له في مسيرته الاحترافية.

وأضافت الصحيفة في صفحتها الأولى: "برشلونة يعلن فجأة أن ميسي سيرحل ويلقي باللوم على الدوري الإسباني."