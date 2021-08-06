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غوارديولا: مانشستر سيتي لا يفكر في ضم ميسي

ميسي غوارديولا
غوارديولا في صورة سابقة مع ميسي

غوارديولا: مانشستر سيتي لا يفكر في ضم ميسي

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لندن - رويترز

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أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أن ناديه لا يفكر حاليا في التعاقد مع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي بعد تأكيد رحيله عن برشلونة.

وقال غوارديولا مدرب ولاعب برشلونة السابق للصحافيين: حتى الآن نحن لا نفكر في ضم ميسي.

وجاءت تصريحات غوارديولا بعد يوم من تعاقد ناديه مع جاك غريليش لاعب وسط منتخب إنجلترا ونادي أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار) وهو مبلغ قياسي على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

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