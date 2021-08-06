كندا تهزم السويد وتحرز ذهبية كرة القدم للسيدات

توج المنتخب الكندي بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم (سيدات) في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه على نظيره السويدي 3 - 2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 على استاد "نيسان" بمدينة يوكوهاما.

وأحرز المنتخب الكندي الميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الأولمبية فيما لا يزال رصيد منافسه السويدي خاليا من الذهب الأولمبي حيث توج اليوم بالميدالية الفضية.

مادة اعلانية

وخاض المنتخب الكندي اليوم المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الأولمبية حيث كانت أفضل نتائجه السابقة في الدورات الأولمبية هو الفوز بالميدالية البرونزية في الدورتين السابقتين عامي 2012 بلندن و2016 في ريو دي جانيرو.

وفي المقابل ، توج المنتخب السويدي بالميدالية الفضية اليوم للدورة الأولمبية الثانية على التوالي حيث خسر الفريق النهائي في 2016 أمام نظيره الألماني.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المباريات النهائية للمسابقة بالدورات الأولمبية التي تحسم فيها الميدالية الذهبية بركلات الترجيح منذ إدراج المسابقة رسميا في الدورات الرسمية عام 1996 في أتلانتا.

ويستحوذ المنتخب الأميركي حتى الآن على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الأولمبي حيث توج بالذهبية أربع مرات في 1996 و2004 و2008 و2012 مقابل مرة واحدة لكل من النرويج في 2000 وألمانيا في 2016 وكندا في الدورة الحالية.