.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كندا تهزم السويد وتحرز ذهبية كرة القدم للسيدات

من لقاء كندا والسويد

كندا تهزم السويد وتحرز ذهبية كرة القدم للسيدات

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

توج المنتخب الكندي بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم (سيدات) في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه على نظيره السويدي 3 - 2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 على استاد "نيسان" بمدينة يوكوهاما.

وأحرز المنتخب الكندي الميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الأولمبية فيما لا يزال رصيد منافسه السويدي خاليا من الذهب الأولمبي حيث توج اليوم بالميدالية الفضية.

وخاض المنتخب الكندي اليوم المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الأولمبية حيث كانت أفضل نتائجه السابقة في الدورات الأولمبية هو الفوز بالميدالية البرونزية في الدورتين السابقتين عامي 2012 بلندن و2016 في ريو دي جانيرو.

وفي المقابل ، توج المنتخب السويدي بالميدالية الفضية اليوم للدورة الأولمبية الثانية على التوالي حيث خسر الفريق النهائي في 2016 أمام نظيره الألماني.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المباريات النهائية للمسابقة بالدورات الأولمبية التي تحسم فيها الميدالية الذهبية بركلات الترجيح منذ إدراج المسابقة رسميا في الدورات الرسمية عام 1996 في أتلانتا.

ويستحوذ المنتخب الأميركي حتى الآن على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الأولمبي حيث توج بالذهبية أربع مرات في 1996 و2004 و2008 و2012 مقابل مرة واحدة لكل من النرويج في 2000 وألمانيا في 2016 وكندا في الدورة الحالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه! بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه!
هكذا أثّرت قيود كورونا على نظر أطفالنا.. دراسة تكشف هكذا أثّرت قيود كورونا على نظر أطفالنا.. دراسة تكشف
الأكثر قراءة
صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع
سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله
8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها 8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس
برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي
قبل أن تذهب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
اكتشف المزيد