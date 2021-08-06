كين يصدر بياناً بعد غيابه عن تدريبات توتنهام

قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه "لم يرفض مطلقا" التدريب مع فريقه وإنه سينضم غدا السبت لتدريبات الفريق اللندني استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد في إنجلترا في الوقت الذي تتردد فيه تكهنات حول مستقبل لاعب منتخب إنجلترا.

ولم يشارك كين في تدريب لفريقه استعدادا للموسم الجديد خلال الأسبوع الحالي بينما قالت تقارير إنه يحاول الانتقال إلى مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

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وكتب كين عبر موقع تويتر "مر عامان تقريبا منذ ظهوري الأول مع توتنهام هوتسبير. وطوال هذين العامين حظيت من الجمهور بكامل الدعم والحب. ولهذا السبب أشعر بالأسى عندما أقرأ بعض التعليقات التي ظهرت خلال الأسبوع الحالي والتي تشكك في مهنيتي".

وأضاف كين "ورغم أنني لن أخوض في تفاصيل الموقف فإني أود التوضيح أنني لم يسبق لي أن رفضت التدريب (مع الفريق) ولن أفعل هذا مطلقا. وسأعود إلى النادي غدا حسبما هو مقرر".