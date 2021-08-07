ميسي يكشف أسباب رحيله عن برشلونة

أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم السبت أن لاعبه السابق النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي سيعقد مؤتمرا صحفيا الأحد للحديث عن أسباب رحيله عن النادي.

يأتي ذلك بعد أن أوردت وسائل إعلام، منها صحفية "ماركا" الإسبانية، في وقت سابق تقارير عن هذا المؤتمر الذي قالت إن ميسي سيعلن فيه عن خطواته المستقبلية بعد الرحيل عن برشلونة.

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وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن ميسي (34 عاماً) يقترب من الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان.

كان النادي الكتالوني أعلن الخميس أنه لن يتمكن من تجديد عقد ميسي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي لأن قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني لا تتيح إمكانية اتخاذ هذه الخطوة بالنسبة للنادي المديون بنحو 490 مليون يورو.



وأفادت تقارير إعلامية في نفس الليلة أن ميسي أجرى اتصالا هاتفيا مع مدرب سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، غير أن الأخير تجنب يوم الجمعة التعليق على ما إذا كان تحدث مع مواطنه ميسي، لكنه اكتفى بالقول إن باريس سان جيرمان يدرس ضم ميسي.