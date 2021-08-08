بايرن يراقب هالاند ودورتموند يتمسك به

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه يراقب عن قرب المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ولكن ناديه بوروسيا دورتموند، أكد مرة أخرى أنه لن يبيع اللاعب، الآن.

وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية لبرنامج " دوبل باس" ضمن شبكة "سبورت1" اليوم الأحد: "بالطبع، هو لاعب كبير، لاعب رائع وفقا لما أسمعه".

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وأضاف :"60 مباراة، سجل خلالها 60 هدفا، يجب أن تنظر إليه، وإلا سنكون هواة. إنه لاعب كبير وعلى الأرجح كل العالم يريده".

ويملك بايرن ميونخ حاليا، أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي في مركز المهاجم ومازال اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق حتى 2023. ولكن مع اقترابه من إتمام عامه الـ33، وحتى بعد تسجيل 41 هدفا في الدوري الألماني في موسم واحد، يجب على بايرن أن يفكر في المستقبل".

ويبلغ هالاند 21 عاما، وبينما لا يزال صغيرا للدخول في مقارنة مع ليفاندوفسكي، فإن لديه أرقاما تهديفية رائعة، حيث سجل في المتوسط هدفا في كل مباراة منذ انضمامه لدورتموند قادما من ريد بول سالزبورج في كانون ثان/يناير 2020.

وكرر سيبستيان كييل مدير الكرة بفريق بوروسيا دورتموند تأكيده بأن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق لن يسمح له بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وعند سؤاله من قبل شبكة "سكاي سبورتس" عما إذا كان هناك سيناريو يمكن أن يشهد رحيل هالاند /21 عاما/ عن الفريق، كان كيل رافضا لهذا الأمر.

وقال :"لا! ماهو السيناريو الذي يمكن أن يحدث؟ قطعنا التزاما واضحا".

وارتبط اسم هالاند بشائعات الرحيل عن دورتموند لأشهر، وذلك رغم أن عقده مازال مع دورتموند مستمرا حتى 2024، ولكن أفادت تقارير على نطاق واسع بأن لديه شرطا جزائيا في عقده بقيمة 75 مليون يورو (2ر88 مليون دولار) ويمكن تفعيله في صيف 2022.

قيمة الشرط الجزائي في عقده أقل بكثير عن قيمته الحالية في سوق الانتقالات المفتوح حتى لو كان هناك أندية قليلة في العالم يمكنها دفع القيمة المطلوبة للصفقة وراتب اللاعب.

وسجل هالاند الأهداف الثلاثة التي فاز بها دورتموند على فيهين فيسبادن أمس السبت في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في كأس ألمانيا.

وقال كيل :"إيرلينج يشعر براحة كبيرة معنا، يريد أن يحقق شيئا مع الفريق – وليس لدي شعور على الإطلاق بأنه يريد الرحيل".

ويحظى دورتموند بسمعة قوية في تطوير اللاعبين الشباب وبيعهم للحصول على أرباح. هذا الصيف شهد بالفعل انتقال جادون سانشو من دورتموند إلى مانشستر يونايتد مقابل مبلغ مالي كبير.