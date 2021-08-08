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برشلونة يؤكد إصابة أغويرو.. وشكوك حول مشاركته في الدوري

المهاجم الأرجنتيني

برشلونة يؤكد إصابة أغويرو.. وشكوك حول مشاركته في الدوري

متابع الغاء المتابعة

برشلونة - رويترز

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أكد برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، إصابة لاعبه الجديد سيرخيو أغويرو في ربلة الساق.

وفي حين لم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب الأرجنتيني، ذكرت وسائل إعلام أن مشاركته أمام ريال سوسيداد خارج الديار في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني الأسبوع المقبل محل شك.

وقال برشلونة في بيان "المهاجم الأرجنتيني يعاني من إصابة في ربلة الساق وسيخضع لمزيد من الفحوص لمعرفة حجم الإصابة".

وينضم إلى أغويرو في قائمة الغائبين المدافع الفرنسي كليمو لينغليه الذي قال النادي إنه يعاني من "مشكلة في أحد أربطة الركبة اليمنى وستتحدد عودته بناء على تعافيه".

ويلتقي برشلونة مع يوفنتوس وديا اليوم الأحد في مباراته الأولى في عصر ما بعد ليونيل ميسي بعد أن أكد اللاعب الأرجنتيني في وقت سابق اليوم الأحد، أنه سيترك النادي. ولم يحصل أي لاعب على قميص ميسي رقم 10.

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