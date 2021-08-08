تشيلسي يعيد لوكاكو في صفقة قياسية

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية يوم السبت أن تشيلسي وافق مبدئيا على صفقة قياسية للنادي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني لاستعادة لاعبه السابق روميلو لوكاكو من إنتر ميلان.



وأضافت سكاي أن الأوراق المتعلقة بالصفقة بحوذة فريق المحاميين الخاص بالنادي، ومن المقرر أن يوقع لوكاكو عقدا لمدة خمس سنوات بعد خضوعه للفحص الطبي.



وانضم المهاجم البلجيكي البالغ عمره 28 عاما، إلى تشيلسي في 2011 لكنه خاض 15 مباراة فقط قبل بيعه لإيفرتون في 2014 بعد فترة إعارة في وست بروميتش ألبيون، وانضم إلى مانشستر يونايتد في 2017 قبل انتقاله لإيطاليا في 2019.



وسجل لوكاكو 24 هدفا في الدوري في موسمين بالدوري الإيطالي وساهم في تتويج إنتر بلقبه الأول منذ 11 عاما الموسم الماضي .



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