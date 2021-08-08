مدافع ليستر يغيب حتى 2022

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن المدافع ويسلي فوفانا سيخضع إلى جراحة لعلاج كسر في الساق ويغيب حتى 2022.

وأصيب الفرنسي فوفانا بكسر في عظمة الشظية في مباراة ودية ضد فياريال بطل الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي. وتلقى العلاج على أرض الملعب ثم نُقل محمولا على محفة بعد تدخل عنيف من فرناندو نينو.

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وقال رودجرز بعد الفوز على مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع أمس السبت "فوفانا سيخضع لعملية جراحية يوم الاثنين ولن يلعب حتى 2022. كان هناك ضرر أكبر بكثير مما كنا نأمل. أظهر الفحص وجود ضرر كبير للغاية. سيخضع لهذه الجراحة، وبعد ذلك يعود إلى ملعب التدريب يوم الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل ويبدأ إعادة تأهيله بعد ذلك".

وتعاقد ليستر مع فوفانا لخمس سنوات من سانت إيتيين في أكتوبر الماضي مقابل حوالي 30 مليون جنيه استرليني ومضى النادي ليحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز واختير المدافع الفرنسي كأفضل لاعب شاب في الموسم.

ويسعى ليستر، الذي فاز 1-صفر على سيتي، لضم مدافع بعد إصابة فوفانا وابتعاد جوني إيفانز بسبب إصابة في القدم أيضا. ويفتتح ليستر موسم 2021-2022 بملعبه أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم 14 أغسطس.