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ميسي: الوداع مؤلم.. وسأعود إلى برشلونة

ميسي
ميسي ودع برشلونة يوم الأحد

ميسي: الوداع مؤلم.. وسأعود إلى برشلونة

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العربية.نت

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أكد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق في منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أنه كان يريد مغادرة النادي بشكل مختلف عن ما حدث، مشيراً إلى أنه سيرحل عن برشلونة لكن لا يعني هذا الوداع.

وأعلن برشلونة يوم الخميس رحيل أسطورته ليونيل ميسي عقب 21 عاماً قضاها داخل أسوار النادي، لكنه لم يستطع الاستمرار لمواسم مقبلة بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر فيها برشلونة، وقوانين رابطة الدوري الإسباني المتعلقة بسقف الرواتب.

وكتب ميسي عبر "إنستغرام" مساء الأحد: الوداع لا يمكن أن يكون شيئاً لطيفاً، كنت أريد الاستمرار في برشلونة، أو حتى المغادرة بطريقة أخرى، لقد حاولت بكل ما أستطيع للبقاء هنا لكن هذا لم يحدث.

وواصل: أريد أشكر كل من رافقني طوال مسيرتي الطويلة في النادي، أما بالنسبة للمشجعين فقد منحوني كل الحب خلال هذه الفترة وحاولت مبادلتهم الحب، سأرحل عن برشلونة لكن هذا ليس بوداع.

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