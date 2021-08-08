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ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً

ميسي باكياً في المؤتمر الصحفي

ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً

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برشلونة - فرانس برس

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اعتبر نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لم يتصور إطلاقا أن يرحل عن صفوف النادي الإسباني الذي أمضى في صفوفه أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه لم يوصد الباب أمام أندية عدة أخرى، بحسب قوله.

وصعد ميسي إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل أن يجهش بالبكاء، وبعد أن تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه "لم أتصور إطلاقا الرحيل عن برشلونة، لأنني في الحقيقة لم أفكر بهذا الأمر. كنت أريد وداعا مع الجميع على أرضية الملعب".

وأضاف "هذا العام كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده أكثر من أي شيء آخر"، مازلت غير مصدق بأنني سأترك هذا النادي وتغيير حياتي. أنا أعشق هذا النادي".

وعن إمكانية انتقاله إلى سان جيرمان "ثمة إمكانية لذلك، لكنني لم أوقع مع أحد. أندية عدة أبدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد، والأمور مفتوحة".

وكان عقد ميسي (34 عاما) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وبعد أن توصل إلى اتفاق مع ناديه إلى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الإسبانية لكرة القدم.

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