"ليكيب": باريس يستعد لإعلان صفقة ميسي خلال 24 ساعة

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية واسعة الانتشار يوم الأحد أن ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني سيوقع عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بين مساء الأحد وصباح الاثنين ليكون لاعباً للفريق الباريسي بعد 21 عاماً قضاها مع النادي الكاتالوني، انتهت يوم الخميس الماضي.

وأعلن برشلونة يوم الخميس رحيل ليونيل ميسي بسبب ظروف النادي الاقتصادية ورفض رابطة الدوري الإسباني تسجيل اللاعب الذي يعتبره الكثيرون أفضل من لعب كرة القدم، بينما قال ميسي في المؤتمر الصحفي الوداعي الذي عقده يوم الأحد إن باريس سان جيرمان من ضمن خياراته المستقبلية.

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وقالت "ليكيب" في خبر نشرته مساء يوم الأحد: ينتظر الفريق الباريسي وصول ميسي في وقت متأخر من مساء الأحد أو صباح الاثنين للخضوع لفحص طبي وتوقيع عقده الجديد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن النادي العاصمي تواصل مع ليونيل ميسي مباشرة عقب إصدار برشلونة بيانه يوم الخميس الذي أعلن فيه عدم استمرار "البرغوث" مع الفريق ونهاية مسيرة حافلة بالإنجازات.