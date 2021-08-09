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أغويرو يغيب عن برشلونة حتى نوفمبر

أغويرو
أغويرو انتقل إلى برشلونة الصيف الحالي

أغويرو يغيب عن برشلونة حتى نوفمبر

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برشلونة - د ب أ

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين إصابة مهاجمه سيرجيو أغويرو، فيما أشارت وسائل إعلام كاتالونية إلى أن غياب اللاعب المخضرم سيصل إلى 10 أسابيع.

وأوضح النادي الكتالوني أن لاعبه الأرجنتيني الدولي يعاني إصابة في عضلة الساق اليمنى مشيرا إلى أنه سيجري المزيد من الفحوص لتوضيح درجة الإصابة على نحو دقيق.

وذكرت إذاعة "راك 1" الكتالونية أن غياب أغويرو سيمتد إلى 10 أسابيع، ما يعني أنه سيسجل ظهوره الأول مع ناديه الجديد في شهر نوفمبر.

وانتقل سيرجيو في الصيف الحالي من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي قضى فيه عشرة أعوام إلى برشلونة.

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