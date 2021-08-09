بوسكيتس: برشلونة بحاجة لجماهيره أكثر من أي وقت مضى

اعترف سيرجيو بوسكيتس قائد نادي برشلونة الإسباني الجديد بحاجة فريقه إلى دعم الجماهير في الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد رحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي بشكل نهائي.

وأشاد سيرخيو بوسكيتس، الذي سيحصل على شارة القيادة بشكل دائم بعد رحيل ميسي، بزميله الذي قضى معه 13 عاما، وقال في الملعب قبل مواجهة يوفنتوس : بالنسبة لي، إنه شرف كبير لي أن أكون قائدا لبرشلونة، أفضل ناد في العالم.

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وأضاف: كان لدي أمثلة رائعة مثل كارلس بويول، تشافي، أندريس إنييستا، وليو. وسأحاول أن أكون على قدر المسؤولية.

وأضاف: أريد أن أوجه رسالة لليو بشكل خاص. شكرا لأنك قدت برشلونة إلى القمة، صنعت التاريخ، ووصلت لتكون أفضل لاعب في العالم، وحطمت كل الأرقام الفردية والجماعية.

وأضاف: سنفتقدك كثيرا. شكر أبدي، لك ليو. الآن يبدأ موسم جديد، مليء بالمشاعر، وسنقاتل على كل أهدافنا سويا معك الجماهير. نحن بحاجتهم أكثر من أي وقت مضى.