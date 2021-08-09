بويان ينضم إلى ثلاثي برشلونة في فيسل كوبي

أعلن نادي فيسل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم يوم الاثنين أنه تعاقد مع بويان كركيتش (30 عاما) جناح برشلونة وروما السابق.

وسينضم بويان خريج أكاديمية برشلونة في النادي الياباني إلى زميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا الفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا والذي لعب إلى جواره في صفوف النادي الكتالوني ما بين 2007 و2011.



وينضم بويان إلى النادي الياباني بعد اللعب في صفوف مونتريال إمباكت في الدوري الأميركي للمحترفين بينما يسعى كوبي للتأهل لدوري أبطال آسيا في العام المقبل.

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ويلعب في صفوف كوبي أيضا لاعبا برشلونة السابقان سيرجي سامبر وتوماس فيرمالين كما سبق للاعب برشلونة السابق ديفيد فيا اللعب مع نفس النادي أيضا.