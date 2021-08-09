بيليتش يضع بكين غوان في موقف صعب

يواجه بكين غوان خطر الغياب عن المرحلة الحاسمة من السباق على لقب الدوري الصيني لكرة القدم بعد خسارته 3-1 أمام تيانغين تايغرز اليوم الاثنين ليبقى في المركز الخامس في المجموعة الثانية قبل مباراتين من النهاية.

ويتألف الدوري الصيني حاليا من مجموعتين ويتأهل أول أربعة أندية في كل مجموعة لدور حسم اللقب بينما ستتنافس أخر أربعة أندية لتحديد الهابطين للدرجة الأدنى.



وخرج بكين بقيادة مدربه الكرواتي سلافن بيليتش من المراكز المؤهلة للدور الحاسم بعد أن سجل تيانغين هدفين في آخر عشر دقائق ليتجرع فريق المدرب بيليتش رابع هزيمة هذا الموسم.



واستمر شنغهاي بورت في صدارة المجموعة الأولى بالفوز 3-صفر على ووهان بينما تساوى تشانغتشون ياتاي مع فريق المدرب إيفان ليكو برصيد 25 نقطة لكل منهما بعد الفوز 3-صفر على هيبي.



ويعني انتصار الغريمين اليوم أنهما لن يبتعدا عن أول أربعة مراكز وضمنا بالفعل التقدم للدور الحاسم للمنافسة على اللقب.



وفاز شنغهاي شينهوا 4-2 على داليان برو بفضل ثنائية من كريستيان باسوجوج ليبقى في المركز الثالث.