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دورتموند ينهي العام المالي بخسائر كبيرة

دورتموند
دورتموند فاز بكأس ألمانيا وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

دورتموند ينهي العام المالي بخسائر كبيرة

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دورتموند - د ب أ

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أنهى نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم العام المالي 2020 - 2021 بخسائر كبيرة في الإيرادات وسط جائحة فيروس كورونا، إذ كانت الإيرادات 334 مليون يورو، أقل بـ36 مليوناً من العام السابق.

وبلغ صافي الخسارة المجمعة 73 مليون يورو، وهي أكثر من الـ44 مليون يورو التي سجلت في العام السابق، ولكنه أقل قليلا مما كان يخشاه النادي.

وأعلن مسؤولو دورتموند أنه في مايو كانوا يتوقعون خسائر مجمعة قيمتها 75 مليون يورو. وتمكنوا من الحد من الآثار السلبية للوباء من خلال التأهل لدوري أبطال أوروبا بنهاية موسم 2020 - 2021 والفوز بكأس ألمانيا.

وذكر دورتموند في بيان لسوق الأسهم : الدخل والأرباح تأثرا بشكل كبير بآثار القيود التي تم فرضها في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

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