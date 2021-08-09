فيكتور فونت: بارتوميو سبب أزمة برشلونة الحالية

اعتبر فيكتور فونت المرشح السابق لرئاسة برشلونة أن مجلس إدارة جوسيب ماريا بارتوميو سبب الأزمات التي يعيشها نادي برشلونة حالياً، مشيراً إلى أن جوان لابورتا الرئيس الحالي لم ينفذ وعده الانتخابي بإبقاء ليونيل ميسي أسطورة النادي.

وقال فونت في مقابلة مع نشرة أخبار الرياضة بقناة "العربية": الطريقة التي رحل بها ميسي عن برشلونة حزينة للغاية، هو أفضل لاعب في تاريخ نادي برشلونة، لكن للأسف لم يستمر، كان لدي خطة قبل بداية الانتخابات وشرحتها بأن استمرار ميسي هو الهدف، وكان لدينا خطة لخفض فاتورة الأجور، لكن ذلك لم يحدث.

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وواصل: هناك تركة ثقيلة من المجلس السابق سببت كل الأزمات التي يعيشها النادي حالياً، وكنا نتوقع أن الرئيس الحالي سينفذ تلك الخطة، لكن كذلك لم يحدث ذلك من قبل لابورتا.

وزاد: النادي في وضع صعب للغاية، وبرحيل ميسي سيزداد الوضع سوءاً، لكن علينا دعم الرئيس الحالي ومجلس إدارته، رغم أنه لم ينفذ وعده بالاحتفاظ بليونيل ميسي.