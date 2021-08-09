مشجعو برشلونة يحيطون بمنزل ميسي

تجمع عدد من مشجعي برشلونة خارج منزل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الاثنين أملا في رؤية أفضل لاعبي النادي على مر العصور وعبروا عن حزنهم لرحيله عن كامب نو بعد ارتباط استمر 21 عاما بينما ينتظر مشجعو باريس سان جيرمان وصوله إلى العاصمة الفرنسية أيضا.

وأعلن ميسي الأحد رحيله عن النادي الكاتالوني بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد وأقر بأنه في محادثات مع باريس سان جيرمان.

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وقال أحد الحضور واسمه كريستيان غارسيا بينما كان يرتدي قميص برشلونة الذي يحمل رقم 10 الخاص بميسي: أشعر بحزن بالغ بسبب رحيل اللاعب الذي شجعته دوما والذي يعتبر قدوة بالنسبة لي. هذا أمر مؤلم كثيرا لي.

وقال غونزالو مورينو الذي يشجع برشلونة ومنتخب الأرجنتين الذي ينتمي إليه ميسي أيضا "لا أعتقد أن النادي قام بما يكفي لضمان استمراره في صفوفه".

وقال مشجع آخر: لا أريده أن يتعاقد مع باريس سان جيرمان لكني أعرف أنه سيفعل.

وفي باريس رفع مشجع لبرشلونة دعوى قضائية بهدف منع باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي اتهم فيها سلطات الكرة الفرنسية بعدم تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف في بلادها بهدف مساعدة باريس سان جيرمان لكي يصبح قوة على مستوى الكرة الأوروبية.

وقال مشجع باريس سان جيرمان محمد سين الذي ينتظر في مطار لو بورجيه في باريس منذ الثانية صباحا أملا في وصول ميسي: ننتظر وصول الأسطورة ليونيل.

ولم يكشف ميسي (34 عاما) عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة ليكيب يوم الجمعة أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، أكد اللاعب الأرجنتيني أن ذهابه إلى العاصمة الفرنسية "احتمال قائم".

لكنه أكد أنه في الوقت الحالي لم يتفق بعد على الانضمام لأي ناد ولم يحزم أمره بعد مؤكدا أنه كان يعتقد أنه سيستسر في كامب نو بعد الاتفاق على عقد لمدة خمسة أعوام يتضمن خفض راتبه بنسبة 50 في المئة قبل انهيار الصفقة في الأسبوع الماضي.