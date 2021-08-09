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ميسي ينعش سوق الأسهم الفرنسية

ميسي
ميسي بات قريباً من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

ميسي ينعش سوق الأسهم الفرنسية

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باريس - رويترز

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انتعشت أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم يوم الاثنين في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري المحلي للعبة الشعبية.

وارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9 في المئة، بينما ارتفعت أسهم مجموعة فيفندي الإعلامية العملاقة مالكة قناة كانال بلوس 0.2 في المئة بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة نتيجة انتقال ميسي لنادي العاصمة الفرنسية.

وكان ميسي أعلن الأحد رحيله عن برشلونة بعد أن أمضى في صفوفه 21 عاما هي كل مسيرته مع اللعبة.

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