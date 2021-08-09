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ياكين يتولى تدريب منتخب سويسرا

مراد ياكين خلال توقيع العقد

ياكين يتولى تدريب منتخب سويسرا

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برلين - د ب أ

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أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، يوم الاثنين، تعيين مراد ياكين مديرا فنيا للمنتخب الأول، ووقع على عقد ينتهي بنهاية تصفيات كأس العالم 2022 مع إمكانية تمديده.

ولعب ياكين المدافع السابق 49 مباراة دولية مع المنتخب السويسري.

ويخلف ياكين، المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي انتقل لتدريب فريق بوردو الفرنسي، بعدما قاد المنتخب السويسري لدور الثمانية ببطولة أمم أوروبا.

وستكون أول مهمة لياكين مع المنتخب السويسري هي مباراة ودية أمام المنتخب اليوناني في الأول من سبتمبر المقبل. ويتبعها مباراة أمام المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، في التصفيات المؤهلة للمونديال يوم 5 سبتمبر ثم مواجهة منتخب إيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.

وقال ياكين: إنه شرف كبير لي ومصدر سعادة أن أكون قادرا على تمثيل بلدي كمدير فني. مقتنع من أننا سنتأهل لكأس العالم بهذا الفريق العظيم والاحتفال بنجاحات أخرى.

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