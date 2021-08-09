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"ساعات" تفصل ميسي عن ارتداء قميص باريس

ميسي إيكاردي باريس برشلونة
ميسي مع مواطنه إيكاردي لاعب باريس في مباراة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

"ساعات" تفصل ميسي عن ارتداء قميص باريس

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باريس - فرانس برس

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اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مثيرة، بعد توديعه ناديه برشلونة باكيا، الأحد.

وبالنسبة إلى الصحف الفرنسية، فإن الصفقة ستتم في الساعات المقبلة، وكشفت صحيفة "لو باريزيان" بقولها "سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا الاثنين أو ربما الثلاثاء، إنه السيناريو الأقرب لكي يتحقق".

أما صحيفة "ليكيب" الرياضية فقالت "إنها مسألة ساعات ليس إلا" قبل الإعلان عن انتقال ميسي رسميا، واعتبرت "أنها الأيام الأكثر إثارة في تاريخ كرة القدم الفرنسية".

وذكرت الصحيفتان أنه يتعين على ميسي أن يخضع للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع على عقده.

وكان عقد ميسي مع برشلونة انتهى في 30 يونيو الماضي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي ببقائه في صفوف النادي الكاتالوني لعامين إضافيين، لكنهما اصطدما بقوانين الرابطة، ما حال دون اعتماد الاتفاق رسميا.

وكشفت الصحف الفرنسية أن سان جيرمان تقدم بعرض قيمته لمدة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو.

ولقيت إمكانية انتقال ميسي إلى صفوف سان جيرمان إشادة كبيرة من مختلف المسؤولين والمدربين في الدوري الفرنسي، وقال مواطنه خورخي سامباولي مدرب مرسيليا: لقد كسبت كرة القدم الفرنسية كثيرا في المواسم الأخيرة. اللعب ضد ميسي سيشكل حافزا إضافيا لنا.

وبحثت الصحف الفرنسية عن برنامج مباريات سان جيرمان المقبلة لمعرفة المباراة الرسمية الأولى التي سيخوضها ميسي في صفوفه والتي قد تكون ضد رين في 29 أغسطس، أو ضد كليرمون في 12 سبتمبر بعد العودة من المباريات الدولية.

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