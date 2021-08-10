.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إصابة مدافع ليفربول في أربطة الكاحل

إصابة آندي روبرتسون

إصابة مدافع ليفربول في أربطة الكاحل

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن آندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول يوم الاثنين إصابته في أربطة الكاحل خلال التعادل 1-1 الأحد وديا مع أتلتيك بيلباو.

وبذلك سيغيب الدولي الاسكتلندي عن مباراة ليفربول الافتتاحية للموسم الجديد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثا يوم السبت المقبل.

وقال روبرتسون على "تويتر": أظهرت الأشعة عدم وجود إصابة خطيرة لكني أعاني من مشكلة في الأربطة تحتاج إلى إصلاح.

وخرج روبرتسون مصابا في نهاية الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في آنفيلد بعد أن حاول تشتيت تمريرة عرضية.

واختتم ليفربول مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم بالفوز 3-1 على أوساسونا يوم الاثنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
لمقاومة الوباء.. لمقاومة الوباء.. "العربية.نت" تستكشف أسرار "الفينغ شوي"
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها عقاباً على خلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها عقاباً على خلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد