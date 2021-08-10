إصابة مدافع ليفربول في أربطة الكاحل

أعلن آندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول يوم الاثنين إصابته في أربطة الكاحل خلال التعادل 1-1 الأحد وديا مع أتلتيك بيلباو.



وبذلك سيغيب الدولي الاسكتلندي عن مباراة ليفربول الافتتاحية للموسم الجديد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثا يوم السبت المقبل.



وقال روبرتسون على "تويتر": أظهرت الأشعة عدم وجود إصابة خطيرة لكني أعاني من مشكلة في الأربطة تحتاج إلى إصلاح.



وخرج روبرتسون مصابا في نهاية الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في آنفيلد بعد أن حاول تشتيت تمريرة عرضية.



واختتم ليفربول مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم بالفوز 3-1 على أوساسونا يوم الاثنين.



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