إنتر يفسخ عقد البلجيكي ناينغولان

أعلن نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي رادا ناينغولان بالتراضي بين الطرفين.

ودخل ناينغولان في مفاوضات مع إنتر ميلان لعدة أشهر بشأن فسخ التعاقد بينهما لكن لم يتم التوصل لتسوية سوى يوم الثلاثاء.

مادة اعلانية

ويستعد ناينغولان للانضمام إلى كالياري بعقد نهائي في صفقة انتقال حر، بعدما لعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

وتلقى لاعب الوسط البلجيكي عرضا آخر من بشكتاش التركي لكنه فضل الاستمرار في الدوري الإيطالي.

وانضم ناينغولان إلى إنتر ميلان قادما من روما في 2018 مقابل 38 مليون يورو لكنه لم يظهر بمستواه المعهود مع إنتر.

وشارك ناينغولان (33 عاماً) في 41 مباراة مع إنتر وسجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف.