بالصور.. ميسي في باريس والجماهير تهتف باسمه

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء الثلاثاء، تمهيداً لتوقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان، وسط احتشاد جماهيري خارج مطار لو بورجيه شمال المدينة.

وظهر ليونيل ميسي وهو يلوح للجماهير من نافذه، ويرتدي قميصا أبيض كتب عليه "هنا باريس" باللغة الفرنسية.



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واحتشدت جماهير باريس بكثرة منذ وقت مبكر بالقرب من المطار، وشوهدوا وهم يهتفون "ميسي ميسي" عقب تأكيد إقلاع طائرة أفضل لاعب في تاريخ برشلونة من مطار "إل برات" في عاصمة إقليم كتالونيا.





ومن المقرر أن يثير أيضا وصول ميسي، الذي كان آخر عقد له مع برشلونة بقيمة إجمالية بلغت 555 مليون يورو، ويقال إنه الأعلى في عالم الرياضة، جدلا جديدا بشأن قواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".



وبدأت قواعد اللعب المالي النظيف لأول مرة في 2009 للحد من بعض التجاوزات في اللعبة، لكن تم انتقادها من بعض الشخصيات البارزة لعدم فعاليتها.







كما أن انضمام ميسي، الذي لديه 245 مليون متابع على تطبيق "إنستغرام" وأكثر لاعبي برشلونة تتويجا عبر التاريخ، لسان جيرمان سيرحب به الدوري الفرنسي المتورط في أزمة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني.









