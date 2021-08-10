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توليسو يشارك في تدريبات بايرن عقب تعافيه من كورونا

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توليسو بايرن
توليسو عانى من فيروس كورونا المستجد

توليسو يشارك في تدريبات بايرن عقب تعافيه من كورونا

بايرن - د ب أ

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شارك كورنتين توليسو لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ دخوله الحجر الصحي عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وذكر نادي بايرن ميونخ أن توليسو (27 عاماً) واصل لاحقا برنامج إعادة تأهيله الفردي.

وعاد توليسو، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، لمقر بايرن يوم الجمعة الماضي بعد أن كان في الحجر الصحي في منزله بفرنسا.

ويبدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني "بوندسليغا" بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الجمعة المقبل.

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