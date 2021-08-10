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ريال مدريد يتوجه إلى المحكمة لمقاضاة تيباس

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تيباس
تيباس في مناسبة سابقة تتعلق بالدوري الإسباني

ريال مدريد يتوجه إلى المحكمة لمقاضاة تيباس

مدريد - رويترز

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كشف ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سيرفع دعوى مدنية وجنائية ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري المحلي وخايمي جيخارو رئيس شركة "سي.في.سي" للأسهم الخاصة بشأن صفقتهما المقترحة البالغ قيمتها 2.7 مليار يورو .

وقال النادي أيضا إنه سيواصل الإجراءات القانونية لمنع الموافقة على الخطة المقترحة، التي سيصوت عليها أعضاء الجمعية العمومية للدوري.

وأشار الدوري الإسباني الأسبوع الماضي إلى أنه غير قلق بشأن التحركات القانونية من ريال مدريد، وأن الخلافات القانونية بين الطرفين باتت مألوفة.

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