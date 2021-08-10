غريليش: انتابنتي نفس مشاعر ميسي

يعرف جاك غريليش لاعب وسط إنجلترا المنتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه استرليني تماما شعور ليونيل ميسي بعد أن ودع اللاعب ذاته فريقه أستون فيلا بالدموع.



وأجهش المهاجم الأرجنتيني ميسي بالبكاء خلال إعلان رحيله عن نادي صباه برشلونة الأحد وقال غريليش للصحفيين يوم الاثنين إنه يشاركه المشاعر ذاتها.



وأضاف غريليش الذي وقع عقدا لست سنوات مع سيتي وحصل على القميص رقم 10 الذي ارتداه سابقا هداف الفريق على مر العصور سيرجيو أغويرو: الكل شاهد الحالة التي كان عليها ميسي في آخر مؤتمر صحفي له في برشلونة. انتابتني نفس المشاعر تقريبا. في الواقع قبل مغادرة الفندق تحدثت مع الطاقم الفني واللاعبين والموظفين. كان الحزن والألم يعتصرني.



وقال غريليش الذي يشجع أستون فيلا ويشتري تذاكر حضور مبارياته منذ أن كان في الرابعة من عمره إن الرحيل عن النادي كان من أصعب القرارات التي اتخذها في حياته لكنه لم يستطع مقاومة إغراء فرصة اللعب في أعلى المستويات.



وأضاف لاعب الوسط البالغ عمره "25 عاما" أنه انضم إلى بطل الدوري الانجليزي الممتاز لحصد الألقاب وتعزيز مكانه في منتخب إنجلترا.



وقال: قلت دائما إنني أرغب في اللعب في دوري الأبطال ولم أستطع تحقيق هذا الحلم مع أستون فيلا هذا العام. جئت إلى هنا للفوز بألقاب واللعب في دوري الأبطال وأضع كل تركيزي على هذا الهدف الآن.



وأنهى فيلا الموسم الماضي في المركز 11 وفشل في التأهل لدوري الأبطال.



وبدأ غريليش مسيرته في أكاديمية فيلا وخاض أول مباراة مع الفريق الأول في 2014 ثم حمل شارة القيادة في مارس 2019 وخاض أكثر من 200 مباراة مع فيلا وسجل 32 هدفا.

ومثل غريليش منتخب أيرلندا على مستوى الناشئين قبل أن يحول الولاء لانجلترا في 2015 وشارك لأول مرة مع المنتخب الإنجليزي الأول في سبتمبر أيلول 2020 ليخوض منذ ذلك الحين 12 مباراة دولية مع الأسود الثلاثة.



وكان ضمن تشكيلة انجلترا في بطولة أوروبا 2020 حين خسر فريق المدرب غاريث ساوثغيت أمام إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي.



وستعزز صفقة غريليش تشكيلة غوارديولا إذ يسعى المدرب الإسباني للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

