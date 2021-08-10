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مانشستر سيتي يمدد عقد ستونز حتى 2026

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ستونز برناردو سيتي مونشنغلادباخ
ستونز يلعب مع سيتي منذ 2016

مانشستر سيتي يمدد عقد ستونز حتى 2026

مانشستر - رويترز

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تمديد عقد مدافعه جون ستونز لمدة أربعة أعوام.

وسبقى مدافع المنتخب الإنجليزي والذي انضم للفريق في عام 2016 قادما من إيفرتون، في مانشستر سيتي حتى عام 2026.

وقال ستونز: سعيد لأقصى حد بالأمر ، أحب كوني جزءا من الفريق، هناك العديد من اللاعبين المميزين ويمكننا مواصلة الفوز بالألقاب، وهذا هو محور تركيزي.

وأضاف: "العمل مع غوارديولا مثل الحلم، لقد علمني الكثير عن اللعبة وأشعر بأنني أتعلم شيئا جديدا كل يوم.

وتابع مدافع سيتي: النجاح الذي حققناه في الأعوام الأربعة الماضية كان رائعا، أن أكون جزءا من ذلك فإن الأمر كان أشبه بالحلم الذي تحقق، أريد مواصلة الفوز هذا هو المكان الأمثل لي للعب كرة القدم وتحقيق طموحاتي.

ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنجليزي بمواجهة توتنهام يوم الأحد المقبل.

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