ميسي يرفع رواتب باريس إلى الأعلى في تاريخ الرياضة

أصبح باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب أعلى معدل رواتب بالنسبة للفرق الرياضية حول العالم، متجاوزا ريال مدريد وبفارق كبير أيضا عن نيويورك يانكيز ودالاس كاوبويز وغولدن ستايت ووريورز.

ومن المقرر أن يكسب اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر "34 عاما" 25 مليون جنيه إسترليني سنويا بعد الضرائب، حيث سيوقع عدا لمدة عامين في "بارك دي برانس"، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة، يوم الأربعاء.

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وبحسب تقرير "ديلي ميل" البريطانية، أصبح لدى النادي الفرنسي فاتورة رواتب عالية وبشكل فلكي، والأعلى عالميا على مستوى جميع فرق الرياضة الأخرى.

10 - كليفلاند براونز - 157 مليون جنيه إسترليني



9 - دالاس كاوبويز - 158 مليون جنيه إسترليني



8 - تشيلسي: 163 مليون جنيه إسترليني



7 - بايرن ميونخ - 166 مليون جنيه إسترليني



6 - يوفنتوس - 184 مليون جنيه إسترليني



5- لوس أنجلوس دوجرز - 193 مليون جنيه إسترليني



4 - برشلونة - 195 مليون جنيه إسترليني



3 - مانشستر يونايتد - 201 مليون جنيه إسترليني



2 - ريال مدريد - 212 مليون جنيه إسترليني



1 - باريس سان جيرمان - 256 مليون جنيه إسترليني

وحظي النادي الفرنسي بسوق مميز في الانتقالات الصيفية، حيث قام أيضا بالتعاقد مع الهولندي فينالدوم والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، إضافة إلى المدافع الإسباني سيرجيو راموس، مقابل رواتب سنوية تصل إلى 29.2 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن باريس سان جيرمان أصبح لديه أعلى فاتورة للأجور مقارنة بأي فريق رياضي في العالم، بحوالي 256 مليون جنيه إسترليني، وفي حال تم تجديد عقد نجمهم الفرنسي كيليان مبابي من المتوقع أن يزداد هذا الرقم.