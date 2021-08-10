والد ميسي يعلن انتقال ابنه إلى باريس سان جيرمان

أعلن خورخي ميسي والد ليونيل ميسي أن نجله وافق على الانضمام إلى باريس سان جيرمان عقب رحيله المفاجئ عن برشلونة.

وشاهد صحفيو "رويترز" ميسي ووالده خورخي في مطار برشلونة عقب تقرير في صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية اليومية وآخر في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لاعب الوسط الأرجنتيني توصل لاتفاق للانضمام إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين.



وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان نجله سيوقع مع النادي الفرنسي، أجاب خورخي ميسي "نعم".



ولم تتأكد على الفور وجهة الطائرة التي أقلت ميسي (34 عاما)، لكن من المتوقع أن يصل هداف برشلونة التاريخي إلى العاصمة الفرنسية في وقت لاحق.



وصنع ميسي اسمه كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ من خلال مسيرة مظفرة ومليئة بالألقاب مع برشلونة، الذي انضم له في طفولته.



وبكى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يوم الأحد الماضي أثناء وداع فريق طفولته، بعد إعلان النادي الكاتالوني أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بقائده، وألقى باللوم على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.



ويملك باريس سان جيرمان هجوما مذهلا بالفعل، في وجود كيليان مبابي ونيمار بين أفضل اللاعبين على الكوكب، لكن وصول ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفا، سيعزز طموحات النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.



وسيصبح ميسي أحدث الأسماء البارزة التي تنضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد تعاقد فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس بعد رحيله من ريال مدريد وانضمام لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم بعد انتهاء عقده مع ليفربول.